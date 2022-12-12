ربط الإعلامي الرياضي سعود الصرامي بين نسبة احتمالية توليه رئاسة نادي النصر، واحتمالية انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو للنادي.

وقال الصرامي في تصريحات تلفزيونية: “وعدت الناس في 2025 سأكون رئيس نادي النصر، حظوظي فيها لا تصل إلا لـ 1% مثل حظوظ ارتداء رونالدو شعار نادي النصر”، مضيفا: “في حال الفوز وتحقيق المعجزة سأكون متميز في تحقيق البطولات والفوائض المالية”.

وكان الصرامي، أكد في وقت سابق، أن تفاوض النصر مع رونالدو ليس “شائعات”، مشددا على أن نجاح تلك الصفقة سيكون نقلة كبيرة بالدوري السعودي.