أصيب محام يمني، أمس الأحد، بطلق ناري وتعرض لإصابات خطيرة داخل محكمة في محافظة حجة، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، شمال غرب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحامي المجني عليه ترافع في وقت سابق في قضية خلع بين زوجين، انتهت بانفصالهما بحكم قضائي، رغم إكراه الزوج، بعد نزاع حدث بين والد الزوج ووالد الزوجة على قطعة أرض، دفع والد الزوجة إلى الاستعانة بمحام لخلع ابنته عن زوجها.

ووفقاً لموقع “بوابتي” فإن “المحامي تزوج لاحقًا بالمرأة التي نجح في خلعها عن زوجها بحكم قضائي، وهو ما دفع زوجها إلى التسلل، أمس الأحد، إلى قاعة المحكمة للانتقام وقتله أمام الحاضرين، قبل أن يتمكن من الهرب”.