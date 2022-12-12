قام محتجون إيرانيون بحرق صورة مرشد النظام الإيراني علي خامنئي في منطقة جزيرة قشم، اليوم الأثنين، وذلك بالتزامن مع تنفيذ سلطات الملالي لقرار الإعدام الثاني بحق أحد المتظاهرين.

وكانت أول عملية إعدام على صلة بالاحتجاجات الإيرانية قد نفذت يوم الخميس الماضي، فيما تم تنفيذ العملية الثانية اليوم، وسط إدانات دولية.

ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ شهر سبتمبر الماضي، بعد مقتل الفتاة مهسا أميني على يد شرطة النظام، بسبب الحجاب الإجباري.

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