أنجز فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في حائل المسار المتجه شمالاً من جسر تقاطع طريق الملك خالد وطريق الملك فيصل مع الطريق الدائري.
وأفادت إمارة منطقة حائل بأنه تم فتح حركة السير المسار المتجه شمالاً من جسر تقاطع طريق الملك خالد وطريق الملك فيصل مع الطريق الدائري.
وأكدت أن فرع الوزارة أكد أنه تم فتح حركة السير كاملًا على التقاطع والمسار المتجه جنوباً خلال أيام قليلة قادمة.
بمتابعة من سمو #أمير_منطقة_حائل أنجز فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية المسار المتجه شمالاً من جسر تقاطع طريق الملك خالد وطريق الملك فيصل مع الطريق الدائري وتم فتح حركة السير.
وأعلن فرع الوزارة عن فتح حركة السير كاملًا على التقاطع والمسار المتجه جنوباً خلال أيام قليلة قادمة. pic.twitter.com/ufdPmNHikD
— إمارة منطقة حائل (@emara_hail) December 12, 2022
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