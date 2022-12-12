أنجز فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في حائل المسار المتجه شمالاً من جسر تقاطع طريق الملك خالد وطريق الملك فيصل مع الطريق الدائري.

وأفادت إمارة منطقة حائل بأنه تم فتح حركة السير المسار المتجه شمالاً من جسر تقاطع طريق الملك خالد وطريق الملك فيصل مع الطريق الدائري.

وأكدت أن فرع الوزارة أكد أنه تم فتح حركة السير كاملًا على التقاطع والمسار المتجه جنوباً خلال أيام قليلة قادمة.