كشفت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة فلورنس بارلي، عن وجود ضغوط على محكمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري لشطب متورطين في الجريمة، وتخفيف قرار المحكمة.

وأشارت بارلي خلال لقائها بقناة “العربية”، إلى أن “شخصيات من النظام السوري متورطة بجريمة إغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري”.

ولفتت إلى أنّ “حزب الله الإرهابي، والنظام السوري مسؤولان سويًا عن اغتيال الحريري”، مضيفة: “المحكمة الدولية حول الحريري تعرضت لضغوط لسحب تورط النظام السوري”.

وكانت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، حكمت على اثنين من أعضاء حزب الله الإرهابي غيابيا بالسجن مدى الحياة لقتل 22 شخصا في هجوم عام 2005 بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.