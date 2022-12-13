أوضح حمود الحربي المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تفاصيل المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية.

وقال الحربي في تصريحات لقناة روتانا خليجية، أن المرحلة الثانية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية هي مرحلة ربط ما بين الأنظمة الإلكترونية لدى القطاع الخاص مع منصة فاتورة الخاصة بالهيئة.

وأضاف أن المرحلة الأولى كانت تأسيس نظام إلكتروني متكامل، بينما المرحلة الثانية هي مرحلة الربط مع منصة الفاتورة بالهيئة.