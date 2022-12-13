العقيل يتوقع استمرار الحالة الجوية الماطرة على بعض المناطق بالمملكة

قال المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، مساء اليوم الاثنين، أنه تم رصد أكثر معدل هطول للأمطار في وسط جدة حي الفيصلية بحدود 25ملي، مبينة أن أمطار مكة كانت متوسطة إلى غزيرة وتركزت أمس واليوم على الشرق خاصة شرق محافظة جدة.

وأوضح العقيل إن التوقعات مازالت تشير إلى استمرار هذه الحالة الجوية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة خاصة على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة مع احتمال جريان السيول والسيول المنقولة.

وأضاف المحلل في المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال كذلك الحال على السواحل في محافظة جدة لظهور السحب الركامية والرعدية وبعض الأمطار المتفرقة.