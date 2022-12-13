أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، كيفية تعامل طالب الحديث مع منهج المتقدِّمين والمتأخِّرين.

وقال عبدالكريم الخضير:”لا يُخاطب بمثل هذا الكلام الطالب المبتدئ ألبتة، إنما الطالب المبتدئ عليه أن يدرس هذا العلم من خلال كتب المتأخِّرين، ثم بعد ذلك يُكثِر من الأمثلة، ويُخرِّج، ويجمع الطرق، ويَدرس الأسانيد، وينظر في أقوال أهل العلم من المتقدِّمين، ويُوازن، ثم بعد ذلك تتكوَّن لديه الأهليَّة للترجيح بالقرائن التي هي طريقة المتقدِّمين.

وتابع:” أما في البداية فلا بد من التعلُّم على كتب المتأخِّرين”.