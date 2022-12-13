شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة كاجوال مختلفة.

وظهرت ياسمين رئيس، مرتدية بلوفر أنيق ولافت باللون الرمادي، وتميز البلوفر بتفصيلة أنيقة وجذابة تكشف جمالها.

و اعتمدت ياسمين رئيس، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين رئيس، تسريحة السنبلة لشعرها الذهبي الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.