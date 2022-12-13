قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، أنه يحق لصاحب العمل بالقطاع الخاص تحويل العاملين للعمل عن بعد أو عدم تكليفهم بالحضور لمقرات العمل، إذا قدّر أن في ذلك مخاطر على سلامتهم، بسبب ظروف الطقس.

وأوضحت الوزارة: إنه يمكن لصاحب العمل تعويض ساعات التأخير أو الغياب في أوقات أخرى بالاتفاق مع العامل

كان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر من تنبيهات عن الحالات المطرية المتوقع غزارتها على بعض محافظات ومناطق المملكة، وانطلاقًا من دور هذه الوزارة وإشرافها على متابعة تطبيق نظام العمل واللوائح والقرارات ذات العلاق