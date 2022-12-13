كشفت شركة روشن المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية (إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج (تدريب على رأس العمل) عبر (تمهير) بجدة والرياض.

وحول التخصصات المطلوبة تشمل:

– الموارد البشرية.

– التسويق.

– المالية.

– المحاسبة.

– نظم المعلومات الإدارية.

– نظم المعلومات.

– علوم الحاسب.

– الهندسة الصناعية.

وعن الشروط تتضمن:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

3- أن لا يكون قد سبق له الاستفادة من برنامج (تمهير).

4- لا يشترط الخبرة.

5- إجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):هنا