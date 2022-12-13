كشفت شركة روشن المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية (إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج (تدريب على رأس العمل) عبر (تمهير) بجدة والرياض.
وحول التخصصات المطلوبة تشمل:
– الموارد البشرية.
– التسويق.
– المالية.
– المحاسبة.
– نظم المعلومات الإدارية.
– نظم المعلومات.
– علوم الحاسب.
– الهندسة الصناعية.
وعن الشروط تتضمن:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
3- أن لا يكون قد سبق له الاستفادة من برنامج (تمهير).
4- لا يشترط الخبرة.
5- إجادة اللغة الإنجليزية.
وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):هنا
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