كشفت وزارة الصحة أن عدد الطالبات اللائي تلقين اللقاح ضد فايروس الورم الحليمي البشري في المدارس بلغ عددهن حتى اليوم أكثر من 131087 طالبة.

وأبانت الصحة، أن لقاح الورم الحليمي يعدّ من اللقاحات الأساسية في جدول التطعيمات الوطني، وتعوّل الوزارة على وعي المجتمع خصوصاً أولياء الأمور بأهمية اللقاح للقضاء على سرطان عنق الرحم وحماية المرأة من هذا المرض الخطير، وفق “عكاظ”.

أفادت الصح، أن ‏الدراسات أثبتت أن إعطاء اللقاح في مرحلة مبكرة من العمر يعطي فعالية أكبر خصوصاً من العمر ٩ سنوات، كما أوصت بذلك اللجنة الوطنية الاستشارية للتحصين.