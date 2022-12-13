قال المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إنه ستكون لدينا صناعات عسكرية حقيقية بالمملكة.
وأوضح أحمد العوهلي، خلال لقاء ببرنامج “في الصورة”:لدينا برامج لتعزيز الابتكار والإبداع في التقنيات العسكرية”، مشيرا:”لدينا جائزة للابتكار في الصناعات العسكرية وندعو أصحاب الأفكار للتواصل معنا”.
وتابع:” مشروع تصنيع طائرات “صقر” على رادار الهيئة؛ لكن نحن الآن نركز على الأولويات”.
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية: مشروع تصنيع طائرات "صقر" على رادار الهيئة؛ لكن نحن الآن نركز على الأولويات#الصناعات_العسكرية_في_الصورة @almodifer pic.twitter.com/j813p7qRs4
— في الصورة (@almodifershow) December 12, 2022
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية: لدينا برامج لتعزيز الابتكار والإبداع في التقنيات العسكرية، ولدينا جائزة للابتكار في الصناعات العسكرية.. وندعو أصحاب الأفكار للتواصل معنا #الصناعات_العسكرية_في_الصورة @almodifer pic.twitter.com/7hURy0J68g
— في الصورة (@almodifershow) December 12, 2022
م.أحمد العوهلي (محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية): ستكون لدينا صناعات عسكرية حقيقية بالمملكة#الصناعات_العسكرية_في_الصورة @almodifer pic.twitter.com/qFpQtuQrEC
— في الصورة (@almodifershow) December 12, 2022
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