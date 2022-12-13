قال المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إنه ستكون لدينا صناعات عسكرية حقيقية بالمملكة.

وأوضح أحمد العوهلي، خلال لقاء ببرنامج “في الصورة”:لدينا برامج لتعزيز الابتكار والإبداع في التقنيات العسكرية”، مشيرا:”لدينا جائزة للابتكار في الصناعات العسكرية وندعو أصحاب الأفكار للتواصل معنا”.

وتابع:” مشروع تصنيع طائرات “صقر” على رادار الهيئة؛ لكن نحن الآن نركز على الأولويات”.