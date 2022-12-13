رد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية ‏المهندس أحمد العوهلي على سؤال “هل أمريكا لديها “زر” تحكم قادر على تعطيل طائرات “إف 15″ التي تملكها المملكة؟”.

وقال أحمد العوهلي: ” لدينا 4 شركات يقومون منذ فترة، بتصنيع بعض القطع، وتحديث الطائرات”، موضحا أن هذه الشركات لديها قدرات ممتازة.

وتابع أنه لا يستطيع الإجابة، على السؤال، مبينا أنه يمكن أن يجيب على هذا السؤال، مسؤول بوزارة الدفاع.