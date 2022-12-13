قال المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إنه تم توطين تصنيع نصف “الزوارق” في المملكة، ونهدف للتصدير بعد اكتفاء الطلبات المحلية.

وأوضح أحمد العوهلي، أنه بنهاية 2021 وصلنا إلى 12% في توطين الصناعات العسكرية، وعام 2030 سنتجاوز 50%.

وأشار:”سنحقق كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء الشهيرة “لن تكون هناك صفقة سلاح بدون محتوى محلي”.

وتابع:”هدفنا أن نصل 24% في توطين الصناعات العسكرية عام 2025″، مشيرا:”الآن 80% من الملبوسات العسكرية مُصنعة محلياً”.

م.أحمد العوهلي (محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية): هدفنا أن نصل 24% في توطين الصناعات العسكرية عام 2025#الصناعات_العسكرية_في_الصورة @almodifer pic.twitter.com/epr8OuRKYf — في الصورة (@almodifershow) December 12, 2022

م.أحمد العوهلي (محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية): بنهاية 2021 وصلنا إلى 12% في توطين الصناعات العسكرية، وعام 2030 سنتجاوز 50%.. وسنحقق كلمة سمو ولي العهد الشهيرة "لن تكون هناك صفقة سلاح بدون محتوى محلي"#الصناعات_العسكرية_في_الصورة @almodifer pic.twitter.com/nosDoAauNr — في الصورة (@almodifershow) December 12, 2022