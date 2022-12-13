سخر عميد كلية الطب في جامعة أردنية من أحد الطلبة الذي تغيب عن محاضرة بسبب تعذره بمرض “الاكتئاب”، وذلك بعدما أمره بالوقوف أمام الطلبة لوحده قبل أن يكشف عن هويته.

وتعود الواقعة عندما خاطب مدرسا في كلية الطب في إحدى الجامعات الأردنية، طالبا مريضا بالاكتئاب أمام 280 طالبا وطالبة من زملائه اثناء إحصاء الحضور والغياب بقوله: “وينه المريض النفسي ؟ اذا موجود بالمدرج يوقف ويعترف أنه موجود !”.

ودعا العديد من الطلبة الذين شهدوا الحادثة لمحاسبة الاستاذ وتحويله للجنة تحقيق بسبب تعامله غير الإنساني مع زميلهم.