أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن المملكة ضخت في مصر استثمارات بنحو 491.6 مليون دولار، خلال العام المالي الماضي 2021/2022.

ووفق البيانات؛ بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في العام المالي 2021/2022، نحو 5.7 مليار دولار، تلتها الكويت بقيمة 669.3 مليون دولار، وقطر بقيمة استثمارات بلغت نحو 518.3 مليون دولار، والبحرين بقيمة استثمارات بلغت نحو 457.9 مليون دولار، ثم تونس باستثمارات بلغت قيمتها 58.7 مليون دولار، والأردن باستثمارات بلغت قيمتها نحو 51.9 مليون دولار، والمغرب باستثمارات بلغت نحو 51.1 مليون دولار، ثم لبنان باستثمارات بلغت 28.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا باستثمارات بلغت قيمتها 19.3 مليون دولار.

وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة استثمارات الدول العربية في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 164.5%، بعدما قفزت من مستوى 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، إلى نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار.