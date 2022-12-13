وجهت كاتي زوجة هاري كين، رسالة دعم لزوجها على بعد الخروج من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وشاركت كاتي زوجة هاري كين، صورة لزوجها، معلقة عليها: “أنا فخورة”،كما نشرت رسالة من النجم السابق ديفيد بيكهام تحدث عن إقصاء المنتخب الإنجليزي جاء فيها: “سوف يستمر أولادنا في النمو. دائمًا ما يكون أسوأ شعور بالاستيقاظ بعد استبعادك من البطولة، لكن لاعبينا وغاريث ساوثغيت والجهاز وجميع مشجعينا يمكنهم أن يفخروا بهذا الفريق”.

وعرضت زوجة هاري، صورة لمنتخب إنجلترا، معلقة عليها: “يا له من فريق، ساعتنا ستأتي”.

وكان قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين لاعب فريق نادي توتنهام فشل في تسجيل ضربة جزاء ساهمت في الإقصاء.