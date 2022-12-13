تدخل 87 أرضاً في المدينة المنورة حيز الامتثال لتسوير الأراضي الفضاء، ضمن المرحلة الثانية للمبادرة، وبموجب مقتضيات المرحلة الثانية للمبادرة.
ووفق للمعلومات الواردة فإن ملاك تلك الأرضي في 5 مواقع مطالبون بالتسوير، قبل الأول من مارس المقبل.
وتضم المرحلة الثانية للمبادرة، الأراضي الواقعة في كل من طريق سكة الحديد، وطريق علي بن أبي طالب، وطريق سيد الشهداء- طريق الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز، طريق سعد بن خثيمة.
وتأتي المرحلة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى ضمن منظومة مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية للمدينة.
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