كشفت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عن استقبال الطلبات لشغل وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ للعمل في عدة مدن.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير الخدمات العامة، مدير نظام تكنولوجيا المعلومات، محلل نظم تكنولوجيا المعلومات، مهندس المشروع، محلل أعمال، مشرف عقارات (Soft Services).

وتتضمن الوظائف: مشرف مرافق (Soft Services)، مشرف مرافق (خدمات صلبة)، مشرف عقارات (خدمات صلبة)، مهندس عقارات، محلل جذب الاستثمار الصناعي، مدير الخزينة، مدير الموارد البشرية، مدير مالي، ضابط الإعلام والاتصال المؤسسي، أخصائي عمليات حريق، مستشار قانوني أول.

وأشارت إدارة المدينة، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف