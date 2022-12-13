أعرب اللاعب المغربي الدولي السابق نور الدين أمرابط، عن إعجابه الشديد بأداء الأخضر في كأس العالم قطر 2022.

وقال أمرابط في حديثه للكأس على العربية:” استمتعت كثيرًا بالكأس، شاهدنا أداءًا مميزًا من المنتخبات، خاصة المنتخب السعودي، حيث أن المدرب رينارد قام بعمل رائع، كان لديهم روح ومستوى تكتيكي عالي.”

وأضاف:” للأسف لم يكونوا محظوظين في المونديال، لكن لديهم مستقبل كبير ينتظرهم .”

وعن وصول المغرب للدور الثمانية تابع:” الإمكانيات لدى المغرب كبيرة، والبرتغال منافس قوي ولكن التفاصيل الصغيرة تحدث الفارق، إن شاء الله المغرب سيفوز.”