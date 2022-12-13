أعرب اللاعب المغربي الدولي السابق نور الدين أمرابط، عن إعجابه الشديد بأداء الأخضر في كأس العالم قطر 2022.
وقال أمرابط في حديثه للكأس على العربية:” استمتعت كثيرًا بالكأس، شاهدنا أداءًا مميزًا من المنتخبات، خاصة المنتخب السعودي، حيث أن المدرب رينارد قام بعمل رائع، كان لديهم روح ومستوى تكتيكي عالي.”
وأضاف:” للأسف لم يكونوا محظوظين في المونديال، لكن لديهم مستقبل كبير ينتظرهم .”
وعن وصول المغرب للدور الثمانية تابع:” الإمكانيات لدى المغرب كبيرة، والبرتغال منافس قوي ولكن التفاصيل الصغيرة تحدث الفارق، إن شاء الله المغرب سيفوز.”
اللاعب المغربي الدولي السابق نور الدين أمرابط لـ #الكأس_على_العربية: استمتعت كثيراً بأداء السعودية ولم يكونوا محظوظين في المونديال#العربية_رياضة#المونديال_مع_العربية#قطر #مونديال_قطر#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2nc6kVV4wR
— العربية – في المرمى (@FilMarma) December 11, 2022
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