أوضح الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر أن خسارة الأرجنتين من الأخضر انعكست بشكل إيجابي عليه وكانت حافزا كبيرا له ليحقق كأس العالم.

وقال الجاسر :” ردة الفعل الأرجنتينية على خسارتهم من المنتخب الوطني كانت أكثر من ممتازة دفعهم إلى عدم الاستهوان بأي فريق والفوز في كل مباراة والآن المنتخب الأرجنتيني في طريقة نحو تحقيق اللقب”.

وأضاف ” هذا يرشح الأرجنتين للوصول إلى المباراة النهائية ولكن هناك عقبة صعبة وهي كرواتيا فإذا نجحت الأرجنتين في تجاوز هذه المباراة بأي طريقة سيكون في النهاية المنتخب الأرجنتيني هو المرشح “.