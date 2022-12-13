كشفت بعض مواقع الإنترت أن تطبيق “تويتر” سيحصل على خاصيّة جديدة انتظرها مستخدموه لسنوات، والتي ستضاعف عدد الأحرف والرموز المستخدمة في التغريدة الواحدة 14 مرة، أي أن المستخدم سيتمكن من كتابة 4000 رمز في التغريدة بدلا من 280 كما هو الحال حاليا”.

وأوضحت مواقع الإنترنت، “أن رجل الأعمال الأمريكي ومالك تويتر الحالي إيلون موسك ردّ على سؤال وجه له حول هذا الموضوع وقال: نعم سيزداد عدد الرموز والأحرف المسموح استخدامها في التغريدة، ولكنه لم يذكر تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع، أو تفاصيل تتعلق بموعد إطلاق هذه الميزة للمستخدمين”.

وكان مستخدمو التطبيق يحق لهم كتابة 140 رمزا وحرفا فقط في التغريدة الواحدة منذ إطلاقه عام 2006، وتمت مضاعفة هذا العدد إلى 280 عام 2017.