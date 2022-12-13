علاجات منزلية مزهلة للقضاء على انسداد الأنف وعلاج نزلات البرد

تزداد مشكلة احتقان الأنف سوء مع بداية موسم البرد، ويقع الكثير فى خطأ تناول الأدوية الخاصة بنولات البرد ويجهلا العلاجات المنزلية الخمسة .

وتتضمن العلاجات المنزلية : ١- شاي الزنجبيل حيث أنه غني بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تعمل على فتح الأنف المسدود.”

٢- تناول اشرب ماء العسل: يعمل العسل بشكل فعال في توفير الراحة من انسداد الأنف وتهيج الحلق والمخاط، كما أنه غني بالعناصر الغذائية القوية مثل الفيتامينات والمعادن.

٣- شم البصل: تعمل مضادات البصل ومضادات الأكسدة والالتهابات على توفير الراحة من مشاكل الجهاز التنفسي، عن طريق تناول البصل أو شمه.