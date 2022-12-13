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الثلاثاء13 ديسمبر

علاجات منزلية مزهلة للقضاء على انسداد الأنف وعلاج نزلات البرد

منذ 19 دقيقة
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تزداد مشكلة احتقان الأنف سوء مع بداية موسم البرد، ويقع الكثير فى خطأ تناول الأدوية الخاصة بنولات البرد ويجهلا العلاجات المنزلية الخمسة .

وتتضمن العلاجات المنزلية : ١- شاي الزنجبيل حيث أنه غني بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تعمل على فتح الأنف المسدود.”

٢- تناول اشرب ماء العسل: يعمل العسل بشكل فعال في توفير الراحة من انسداد الأنف وتهيج الحلق والمخاط، كما أنه غني بالعناصر الغذائية القوية مثل الفيتامينات والمعادن.

٣- شم البصل: تعمل مضادات البصل ومضادات الأكسدة والالتهابات على توفير الراحة من مشاكل الجهاز التنفسي، عن طريق تناول البصل أو شمه.

 

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