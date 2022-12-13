أوضح الشيخ عبد الرحمن السند حكم وضع مسند مرتفع للسجود عليه لمن يصلي على مقعد

وقال السند :” لا يجوز وضع مسند عند السجود بل في هذه الحالة يسجد المصلى على الهواء وليس بحاجة لوضع مسند”.

وأضاف “فيكفي المصلى الذي لا يستطيع السجود ويجلس على مقعد أن يحني رأسه إلى الأرض قدر استطاعته ولا يرفع شئ للسجود عليه”.