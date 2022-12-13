قام طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بمحاولة إنقاذ أطفال آخرين من الغرق في الماء المثلج بعد أن سمع صراخهم، في منتزه بابس ميل في سوليهول ، ويست ميدلاندز.

ويُشار إلى أن الحظ لم يلاحق الطفل في انقاذ الآخرين حيث أن هناك طفلان توفي في تلك الحادثة ودخل طفل آخر في الـ 6 من عمره إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقالت شارلوت ماكيلموري ، عمة الطفل :” أنه تجاهل سلامته الشخصية في محاولة شجاعة لإنقاذ الأطفال الآخرين، الذين يُفهم أنهم جميعًا أفراد من نفس العائلة.”

وكتبت على فيسبوك :”الطفل البالغ من العمر 10 سنوات هو ابن أخي، لقد رأى أحدهم يمر عبر الجليد وقام بمحاولة إنقاذهم”.