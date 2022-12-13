أوضح نائب الأمين العام للتواصل المؤسسي في موهبة الدكتور نزيه العثماني أن المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع يجمع 100 موهوب من 30 دولة في تحد من 9 مراحل لبناء منصة عالمية إلكترونية تجمع موهوبي العالم لصنع مستقبل جديد يخرج من المملكة.

وقال العثماني ‘” المجلات العلمية المرموقة تتحدث عن نماذج الرعاية الدولية وتستشهد دائماً بالممارسات المثلى التي تقام في المملكة في رعاية الموهوبين”.