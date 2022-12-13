تعد شيفروليه بولت EUV هي سيارة كهربائية تتوفر في المملكة من خلال الوكلاء، لسنة الموديل 2023، وهي كروس أوفر كهربائية بالكامل، ما يعني أنها مختلفة عن بولت الهاتشباك القديم.

وأوضحت التقارير، أن بولت هي كروس أوفر مدمجة الحجم بطول 4.3 متر، بينما المدى الكهربائي لسيارة بولت EUV هو 453 – 547 كيلومتر بالشحنة الكاملة حسب تقديرات دورة القيادة الأوروبية الجديدة، فيما تظهر شاشة السائق المدى المتوقع وكيف يمكن أن تؤثر عوامل محددة على المدى.

وتوفر ثلاثة أنواع من الشحن: أساسي (المستوى الأول) شحن عادي، من الكبس العادي بالمنزل، السريع (المستوى الثاني) 220 – 240 فولت وهي أسرع طريقة للشحن المنزلي ويضيف مدى 38 كيلومتر لكل ساعة شحن، الأسرع DC (المستوى الثالث) في المحطات العامة ويضيف مدى 153 كيلومتر خلال 30 دقيقة شحن.

وتعتبر تكلفة شحن السيارة بالكامل يكلف نحو 12 ريال باعتبار سعر الكيلوواط للكهرباء الحالي (18 هللة)، بينما زودت المحرك بقوة 200 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر وتتم التسارع من 0 – 100 كم/ س في 7.8 ثانية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى داخلية راقية: المقاعد الأمامية بمزايا التدفئة والتبريد في الفل كامل، وشاشة المعلومات والترفيه الأساسية 10.2 بوصة تعمل بنظام شيفروليه بلاس وتدعم التكامل مع آبل كاربلاي لاسلكيا وأندرويد أوتو لاسلكيا ويتوفر نظام بوز الصوتي مع 7 مكبرات صوت، ولوحة شاحن لاسلكي للهاتف الذكي.

وتضمن تكنولوجيا السلامة المتقدمة، فرملة خاصة بالمشاة وتنبيه من التصادم الأمامي ثم التدخل بالفرملة التلقائية لتفادي التصادم ونظام مساعدة البقاء في المسار مع تحذير مغادرة المسار ونظام الإضاءة العالية الأمامية، بينما ألوان شيفروليه بولت EUV هي الأسود المعدني والأزرق المعدني والازرق الفاتح المعدني والأحمر الداكن والرمادي المعدني وفضي معدني وأبيض.