أُقيلت إحدى المعلمات في أكاديمية “فرانكلين” الأمريكية بجنوب فلوريدا؛ بسبب مهاجمتها طلابًا مسلمين أثناء صلاتهم ومحاولتها منعهم منها، وهي تطأ بقدمها على أيديهم واصفة صلاتهم بالسحر.

ووثق مقطع فيديو للمعلمة وهي تقوم بمقاطعة الطلاب المسلمين أثناء سجودهم وتصف صلاتهم بالسحر .

وبيّن الفيديو، الذي تسبب بموجة غضب واسعة، عددا من الطلاب المسلمين في حالة سجود بينما تقاطعهم المعلمة قائلة: “هذا مكتبي وأنتم تفعلون هذا السحر؟ أنا أؤمن بالمسيح لذا سأقاطع ما يحدث”، وقاطعت المعلمة صفوف المصلين منتعلة حذاءها.

والجدير بالذكر أن قرار المدرسة بإقالة المعلمة، جاء بعد سلوكها العنصري، مشيرة إلى أن هذا الفيديو مقلق للغاية وأن الإدارة لن تقبل بمثل هذا الفعل العنصري.