أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن هوية البلد المستضيف لمباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب بنظام التجمع.

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، قال خلاله :” أن قطر ستستضيف كافة مباريات دور الـ16، ربع النهائي ونصف النهائي بدوري الأبطال.”

ومن المقرر أن الشباب سيلتقي مع ناساف الأوزبكي، فيما سيصطدم الدحيل بمواطنه الريان، أما الفيصلي فسيلتقي مع فولاد خوزيستان

ويُشار إلى أن مباراتا نصف النهائي يوم 26 فبراير القادم، بينما تقام مباراتا النهائي يومي 29 أبريل و6 مايو 2023

والجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي أعلن من قبل إقامة مباريات دور الـ16 يومي 19 و20 فبراير 2023، فيما ستنطلق منافسات ربع النهائي يوم 23 فبراير.