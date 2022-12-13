تجري شركة أرامكو السعودية، محادثات مع داعمين محتملين لتطوير حقل غاز الجافورة بقيمة 110 مليارات دولار، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” .

وتخطط الشركة المنتجة للنفط للاستفادة من أحد أكبر حقول الغاز غير التقليدية في العالم؛ حيث تبحث أرامكو عن مستثمرين يمكن أن يساعدوا في تمويل تطوير مشاريع النقل والتكرير في حقل الجافورة.

وذكرت المصادر أن أرامكو تواصلت مع شركات الأسهم الخاصة والصناديق الكبيرة الأخرى التي تستثمر في البنية التحتية كجزء من الخطط، والتي يمكن أن تعرض حصصاً في أصول مثل مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه وخطوط الأنابيب ومحطات الهيدروجين.