أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، الحكم الشرعي، بشأن شخص نسى مبلغ مالي في المحفظة الخاصة للأسهم، منذ 10 سنوات، فهل له زكاة عنها كاملة أم هذه السنة فقط.

وقال المنيع خلال لقاء له على برنامج “فتاوى” المُذاع على قناة الرسالة:” أنه ينبغي على السائل أن يزكي عن السنوات الـ 10 الماضية، لأن كل سنة الزكاة في هذا المال واجبة.

وأفاد بأنه يجب حساب مقدار زكاة السنة الأولى، ثم الثانية والثالثة حتى يصل إلى السنة العاشرة، مؤكدًا أنه لا ينبغي عليه زكاة سنة فقط.