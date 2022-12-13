نجح الفريق الجراحي في مستشفى الملك خالد بحائل، في إجراء عملية تثبيت كسور في الفك السفلي لمريضة سبعينية سقطت من مسافة 3 أمطار في حفرة .

وقال دكتور طلال الشمري استشاري جراحة الوجه والفكين:” أنه تم نقل المريضة لمستشفى الملك خالد وبعد الفحص، وُجد لديها كسر مضاعف في الفك السفلي، وعادة تكون هذه العملية صعبة جدًا لكبار السن .”

وأضاف:” أنه بوجود تقنية ثلاثية الأبعاد تمت طباعة الحالة كاملة وإجراء العملية ثلاثية الأبعاد .”

ومن جانبه، أكد الشمري، أن هذه التقنية سهّلت إجراء العملية، حيث أنها استغرقت ساعة ونصف، ومن قبل كانت تستغرق 10 ساعات.