ألغى عريس في غانا حفل الزفاف وانفصل عن العروس لتعود بـ فستان زفافها مرة أخرى إلى منزل عائلتها، وذلك بعد أن اكتشف العريس أمرا خطيرا.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية في غانا، أن العريس قام بإلغاء حفل الزفاف في يوم مراسم الزواج، بعد أن اكتشف أن عروسه قد خدعته قبل الزفاف؛ حيث عرف معلومات خطيرة عن العروس من قبل صديق عمل كمخبر.

ودفع ذلك العريس إلى إثارة القضية خلال الحفل وإنهاء الزواج، رغم محاولات العروس لتوضيح الأمور، بينما أخذت العروس تبكي وتتوسل للرجل بالرحمة لكنه لم يتزحزح أو يتراجع عن قراره لتسقط العروس في الشارع من الصدمة.