تحدث خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق عن اليومان اللذان لا يتغير فيهما مكان وزمان شروق وغروب الشمس.

وقال الزعاق :” إن مكان وزمان شروق وغروب الشمس، لا يتغير في يومين محددين خلال العام. كما أن البلدان العربية تقع في المناطق الجغرافية التي يتقلب فيها طول الليل والنهار” .

وأضاف ” مكان وزمان غروب الشمس يتغير إلا في يوم الاعتدال الربيعي 16 مارس ويوم الاعتدال الخريفي 27 سبتمبر.

وتابع “خلال هذين اليومين تشرق وتغرب الشمس في نفس موعدها بشكل تام من المغرب والمشرق”لافتا إلى أن الدول العربية تعيش هذه الأيام الوقت الأبكر لغروب الشمس ويستمر ذلك طوال هذا الأسبوع.