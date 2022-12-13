الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء13 ديسمبر

إعدام شابين بسبب مشاهدتهما أفلام جنوبية بكوريا الشمالية

منذ 42 دقيقة
0
تابعوا صدي على

قامت السلطات في كوريا الشمالية بإعدام مراهقان أعمارهما 16 و17 عاماً رمياً بالرصاص ، أمام السكان المحليين في مطار مدينة هايسان بتهمة مشاهدة أفلام تم إنتاجها في كوريا الجنوبية.

وأفاد شهود عيان من السكان المحليين بأنه تم اجبارهم على مشاهدة عمليات الإعدام، ليكون هذا المشهد عبرة لكل من شاهده.

وأضافوا ” إن السلطات قالت لهم «الأشخاص الذين يشاهدون أو يوزعون الأفلام والمسلسلات الكورية الجنوبية، وأولئك الذين يخلون بالنظام الاجتماعي بقتل أشخاص آخرين، لن يتم العفو عنهم وسيحكم عليهم بأقصى عقوبة وهي الموت”.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

إعدام شابين بسبب مشاهدتهما أفلام جنوبية بكوريا الشمالية

إعدام شابين بسبب مشاهدتهما أفلام جنوبية بكوريا الشمالية

منذ 42 دقيقة
0
&#8220;الصحة&#8221;: تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

“الصحة”: تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 52 دقيقة
0
1152
&#8220;الأبحاث&#8221; تؤكد أن الساعة الداخلية للجسم تسبب نوبات قلبية دموية في الصباح

“الأبحاث” تؤكد أن الساعة الداخلية للجسم تسبب نوبات قلبية دموية في الصباح

منذ 57 دقيقة
0
1158
بالفيديو.. الزعاق يذكر اليومان اللذان لا يتغير فيهما مكان وزمان شروق وغروب الشمس

بالفيديو.. الزعاق يذكر اليومان اللذان لا يتغير فيهما مكان وزمان شروق وغروب الشمس

منذ 1 ساعة
2
1312
شاب يترك عروسه بحفل الزفاف لاكتشافه أمر خطير

شاب يترك عروسه بحفل الزفاف لاكتشافه أمر خطير

منذ 1 ساعة
1
1140