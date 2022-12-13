إعدام شابين بسبب مشاهدتهما أفلام جنوبية بكوريا الشمالية

قامت السلطات في كوريا الشمالية بإعدام مراهقان أعمارهما 16 و17 عاماً رمياً بالرصاص ، أمام السكان المحليين في مطار مدينة هايسان بتهمة مشاهدة أفلام تم إنتاجها في كوريا الجنوبية.

وأفاد شهود عيان من السكان المحليين بأنه تم اجبارهم على مشاهدة عمليات الإعدام، ليكون هذا المشهد عبرة لكل من شاهده.

وأضافوا ” إن السلطات قالت لهم «الأشخاص الذين يشاهدون أو يوزعون الأفلام والمسلسلات الكورية الجنوبية، وأولئك الذين يخلون بالنظام الاجتماعي بقتل أشخاص آخرين، لن يتم العفو عنهم وسيحكم عليهم بأقصى عقوبة وهي الموت”.