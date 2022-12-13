تحدث النوبات القلبية الأكثر دموية بعد النهوض من السرير مباشرة،و تشير الأبحاث إلى أن الساعة الداخلية للجسم قد تسبب نوبات قلبية أكثر فتكًا في الصباح.

وأكد موقع express أن هناك أدلة متزايدة على أن اختلال الساعة الداخلية للجسم يمكن أن يعيق صحة القلب والأوعية الدموية.

ويُعتقد أنه خلال الساعات الأولى من اليوم ، يرسل النظام اليومي كمية أكبر من خلايا PAI-1 ، مما يمنع انهيار الجلطات الدموية، حيث أنه كلما ارتفع مستوى خلايا PAI-1 في الدم ، زاد خطر تكوين جلطة دموية قد تؤدي إلى نوبة قلبية.

وشدد البروفيسور سريناث ريدي ، أخصائي أمراض القلب وعلم الأوبئة ورئيس مؤسسة الصحة العامة في الهند ، التحذير من أن بعض العادات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذا الخطر.

وقال: “عادة ما يكون هناك ارتفاع في ضغط الدم في الصباح الباكر، وإذا كان الشخص الذي يعاني من بعض عوامل الخطر الكامنة في الشريان التاجي ، لم ينم جيدًا ، وكان يعاني من الجفاف ويتقدم لممارسة الرياضة ، فإن عدم استقرار اللويحات يمكن أن يؤدي إلى تمزق وتحفيز تكوين جلطة كبيرة.”

وأضاف :”أن ساعات العمل اليومية تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 67٪.”

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البالغين الذين ينامون أقل من سبع ساعات كل ليلة يكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية متعلقة بالقلب.