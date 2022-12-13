جذبت الصقارة منى الخريص، الأنظار بعد أن سجلت اسمها كأول سيدة تشارك في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يقام في نسخته الخامسة في مقر نادي الصقور السعودي بملهم “شمال مدينة الرياض”.

وأقدمت الخريص على المشاركة في مسابقة المزاين بالصقر “سما”، في فئة حر من حر فرخ، وهي المشاركة التي عدتها خطوة دافعة للمرأة للدخول في هذه المسابقة، التي تعبّر عن الموروث السعودي العريق، وترى أنه يجب المحافظة عليه؛ بل نقله إلى الأجيال القادمة.

وصرحت منى الخريص: “إن البر والسلاح والصقور جميعها مرتبطة بثقافتنا كعرب وسعوديين، ومشاركتي تهدف إلى إبراز الثقافة السعودية العريقة، ونقلها للأجيال الناشئة، وفتح المجال لمشاركات نسائية قوية قادمة”.

وتابعت: أن الصقارة جزء من ثقافتنا كسعوديين ورفيقه لنا في رحلات المقناص، في الوقت الذي تبرز في شخصيتي حبي لهوايتي في تربية الصقور، كما حرصتُ على أن تؤدي مشاركتي إلى فتح الباب للعنصر النسائي للإسهام والمشاركة في هذا المهرجان، وهذا ما منحني دافعاً كبيراً لدخول هذا المجال، والذي يسهم في الحفاظ على هذا الإرث وتنميته، من خلال مهرجان الملك عبد العزيز للصقور الذي تحول إلى منبر لكل هواة تربية الصقور ورعايتها من الجنسين.

وعلقت الشابة على مشاركتها بطيرها “سما” وهو فرخ حر في مزايين الصقور في مهرجان الملك عبد العزيز، حيث وصفتها بالتجربة المشوقة، وأنها ستعود العام القادم بشكل أقوى للمنافسة، بحسب “العربية.نت”.