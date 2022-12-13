أعلنت شركة تنفيذ “شركة الراجحي للخدمات الإدارية” عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مُمثل المبيعات الهاتفية:

– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنة.

– متابعة العمليات اليومية المتعلقة بالوظيفة لضمان استمرارية العمل.

2- مسؤول هاتف مصرفي:

– مؤهل مناسب (شهادة الثانوية العامة فأعلى).

– الرد على استفسارات العملاء.

– خدمة العملاء ورفع طلبات الشكاوى والاقتراحات.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً من اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال الموقع