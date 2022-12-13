أعلنت شركة تنفيذ “شركة الراجحي للخدمات الإدارية” عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مُمثل المبيعات الهاتفية:
– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنة.
– متابعة العمليات اليومية المتعلقة بالوظيفة لضمان استمرارية العمل.
2- مسؤول هاتف مصرفي:
– مؤهل مناسب (شهادة الثانوية العامة فأعلى).
– الرد على استفسارات العملاء.
– خدمة العملاء ورفع طلبات الشكاوى والاقتراحات.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً من اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال الموقع
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