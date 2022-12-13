قام رجل لبناني بإطلاق النار على رأس قائد سيارة؛ بسبب عدم تركه يمر بدراجته النارية بسبب أولوية المرور .

ووثق مقطع فيديو للبناني للرجل وهو يعبر الطريق بين الزحام بدراجته ولكن منعه قائد سيارة بسبب أولوية المرور فنزل مسرعًا وأخرج سلاحه وقام بإطلاق النار على قائد السيارة أمام المارة

وأظهر المقطع اللبناني وهو يقوم بإطلاق النار عليه وقتله وسط تجمهر كبير من السيارات، ومن ثم يفر هاربًا .