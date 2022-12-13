أعلنت المؤسسة العامة للري عن توفر ٩ وظائف قيادية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وأوضحت أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي :
1-مدير إدارة الدعم الفني
2-مدير قسم المختبر الإقليمي لجودة المياه
3- مدير قسم المشاريع
4- رئيس وحدة مراقبة الجودة
5-مدير قسم الدراسات والأبحاث
6- مدير قسم إدارة وحوكمة البيانات
7- رئيس وحدة التواصل والإعلام
8-رئيس وحدة تخطيط رأس المال البشري
9- رئيس وحدة عمليات التطبيقات
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.
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