أعلنت المؤسسة العامة للري عن توفر ٩ وظائف قيادية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي :

1-مدير إدارة الدعم الفني

2-مدير قسم المختبر الإقليمي لجودة المياه

3- مدير قسم المشاريع

4- رئيس وحدة مراقبة الجودة

5-مدير قسم الدراسات والأبحاث

6- مدير قسم إدارة وحوكمة البيانات

7- رئيس وحدة التواصل والإعلام

8-رئيس وحدة تخطيط رأس المال البشري

9- رئيس وحدة عمليات التطبيقات

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.