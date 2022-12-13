قضت محكمة إسبانية، اليوم الثلاثاء، ببراءة نجم البرازيل نيمار من تهم فساد متعلقة بانتقاله إلى برشلونة عام 2013.

وتمكن برشلونة من الحصول على خدمات نيمار دا سيلفا في صيف 2013، قادما من سانتوس البرازيلي، بعد منافسة شرسة مع الغريم التقليدي ريال مدريد.

واتهمت شركة (دي.آي.إس) البرازيلية للاستثمار، والتي كانت تملك 40% من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، النادي وبرشلونة واللاعب بالفساد؛ حيث قالت أنها خسرت أموالا في انتقال اللاعب إلى برشلونة، لأن قيمة الصفقة المعلنة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.

وأصدرت محكمة برشلونة، حكمها في القضية، الثلاثاء، حيث أكدت براء نادي برشلونة ولاعبه السابق نيمار دا سيلفا من اتهامات الغش والخداع.