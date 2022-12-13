توقع الدكتور أحمد شاهين خبير علم الفلك والأبراج أن عام 2023 يحمل بعض المفاجآت لمجموعة من نجوم الفن المصري، مبيناً أن هذا العام سيشهد تألق بعضهم ، والبعض سينهي مشواره الفني.

وقال أن عام 2023 يحمل بعض المفاجآت لمجموعة من نجوم الفن، مثل اعتزال عددمن الفنانات، ومنهن: “يسرا وليلى علوي، متوقعًا اعتزال المطربة شيرين عبدالوهاب نهائيًا.

وأضاف، أن الفنان محمد رمضان سيعود بقوة خلال هذا العام عبر تقديم أدوار مميزة ستلقى إعجاب جمهوره، بالإضافة إلى أن الفنان احمد حلمي، سيقدم أعمال مميزة ورائعة ، وسيكون عام 2023 مثاليًا بالنسبة له.

وأشار إلى عودة عمرو دياب ودينا الشربيني بحلول 2023، مبيناً أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ستعود للتألق بقوة خلال عام 2023 أيضا.