خضع رجلاً هنديًا للمحاكمة؛ بسبب اتهامة بإنشاء تطبيق عرض أكثر من 80 امرأة مسلمة لـ”البيع” على الإنترنت العام الماضي .

ويُشار إلى أن نائب حاكم ولاية دلهي، في كيه ساكسينا، منح الإذن بمحاكمة أومكاريشوار تاكور، البالغ من العمر 25 عامًا، أمام القضاء.

وحصل التطبيق المفتوح المصدر “سولي ديلز” على الاستضافة على منصة “غيتهوب” عبر شبكة الإنترنت في يوليو 2021.

وأفاد القاضي أثناء منحه إطلاق سراح المتهم بكفالة بعدما اعتقل في يناير بأنه لا يعتبر من الأشخاص الذين يمكن أن يغادروا البلاد هربًا من المحاكمة، وإنه ليس في وضع يمكّنه من التأثير على مجريات التحقيق.

والجدير بالذكر أن عمليات التصيد على الإنترنت بحق النساء المسلمات ازدادت سوءًا خلال السنوات الأخيرة في ظل المناخ السياسي المستقطب في الهند.