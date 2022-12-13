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الثلاثاء13 ديسمبر

بالفيديو.. “فودة”: مضاعفة عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 2 مليون عامل

منذ 21 دقيقة
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بالفيديو.. &#8220;فودة&#8221;: مضاعفة عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 2 مليون عامل
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أكد وكيل وزارة الصناعة للتطوير الصناعي البدر فودة، اليوم الثلاثاء، أننا أمام مضاعفة عدد العاملين في القطاع من مليون إلى أكثر من 2 مليون عامل.

وأوضح البدر فودة، خلال برنامج “أسواق السعودية” على قناة “الإخبارية”، أنه ارتفع حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي من حوالي تريليون ريال عند إنشاء الوزارة عام 2019 إلى تريليون و300 ريال سعودي بنهاية الربع الثاني هذا العام.

وأشار “فودة” إلى تجاوز عدد المصانع 11 ألف مصنع، وبعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة من المفترض أن يوفر القطاع الصناعي ناتج محلي قدره من 331 مليار ريال عام 2020 إلى 835 مليار عام 2030.

وأضاف أن أنظمة وتشريعات المملكة ساهمت في استقطاب الاستثمار، قائلًا أن كل وظيفة في قطاع الصناعة تخلق من 5 إلى 10 وظائف في القطاعات الأخرى.

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