كشف المركز الوطني لإدارة النفايات عن جدول تصنيف مخالفات نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، والعقوبات والغرامات المترتبة عليها.

وأكد المركز على معاقبة من ينبش حاويات النفايات ويبعثر محتوياتها ويستخرج النفايات القابلة لإعادة التدوير بغرامة بحد أدنى ألف ريال وحد أعلى 10 آلاف ريال.

فيما سيعاقب من يلقي مخلفات البناء أو الترميم في أراضي الغير أو الأماكن العامة بغرامة قد تصل إلى 50 ألف ريال، وتقل هذه الغرامة لتصل إلى 20 ألف ريال في حال عدم إزالة نفايات الهدم والبناء الناتجة عن أعمال الترميم أو البناء أو الهدم.

ويعمل المركز، في الجدول المطروح حاليا على منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء العموم حياله، معاقبة كل من يتخلص من النفايات السكنية ذات الأحجام الكبيرة كالمفارش وقطع الأثاث وما شابهها في الأماكن غير المخصصة لها وفي الأوقات غير المخصصة للمناطق بغرامة تصل إلى ألف ريال.

و تفرض الغرامة ذاتها إذا تم التخلص من النفايات الخضراء في الأماكن غير المخصصة لها أو حول الحاويات، فيما ستفرض غرامة من 200 ريال إلى ألف ريال إذا قام الأفراد برمي النفايات أثناء المشي أو من خلال نوافذ المركبات أو المباني.

وأبان بفرض غرامات بحد أعلى 10 ملايين ريال في حال نقل النفايات أو السماح بنقلها إلى مقدم خدمة أو مرفق إدارة النفايات بغرض التخلص منها دون التأكد من نظاميته لاستقبال النفايات، وفيما يلي التفاصيل الكاملة للجدول