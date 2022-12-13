قام أحد الإعلاميين الإنجليز، الشهير بيرس مورغان، بمهاجمة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، ووصفهما بـ”الجرذان السامة”.

وجاء ذلك الهجوم بعد نشر مقطع جديد من مسلسلهما الوثائقي الجدلي على ” نتفليكس”

وقال بيرس مورغان: “يحتاج الملك تشارلز إلى تجريد هذين الجرذين السامّين من جميع الألقاب والروابط المتبقية للعائلة المالكة، ويحتاج إلى القيام بذلك بسرعة قبل أن يدمرا النظام الملكي”.

ويستمر هاري في أحد المقاطع الخاصة بمسلسله الوثائقي، في القول إنه تساءل عما كان سيحدث لهما إذا لم يقررا المغادرة عندما فعلا ذلك، ووصف الرحلة التي أقلتهما خارج المملكة المتحدة بأنها “رحلة الحرية”.

وأشار الأمير هاري إلى إن العائلة المالكة البريطانية استبعدت أن تكون مطاردة الصحافة المتعلقة بالعرق لزوجته ميغان أمرا غيّر مجرى حياته، حيث شن الزوجين هجوما شرسًا على وسائل الإعلام في المسلسل الوثائقي.

كما قام هاري بإجراء مقارنة بين الطريقة التي عاملت بها الصحافة ميغان وبين التدخل الإعلامي المكثف الذي عانت منه والدته الأميرة ديانا.

ومن جانبه أكد هاري، الذي تنحى مع ميغان عن واجباتهما الملكية قبل عامين، إن من واجبه فضح “الاستغلال والرشوة” في وسائل الإعلام.