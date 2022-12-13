أكد يونس محمود، نائب رئيس الاتحاد العراقي، بأنه لم يحب كرة القدم في صغره، ولم تكن هوايته الأولى، وكان يمارس السباحة والسلة.

وقال يونس محمود: “والدي هو الذي أجبرني على ممارسة لعب كرة القدم لم أكن أحبها ، هوايتي الأولى السلة والثانية السباحة والثالثة كرة القدم “.

وأضاف: ” “نادرًا ما أخذ الصور أو قميص اللاعبين، هذه طبيعتي، مع العلم أن كرة القدم ليست هوايتي الأولى ولكن أصبحت مهنتي ومصدر رزقي وواصلت مسيرتي فيها”.

وتابع: “كان الوضع أفضل بشأن الأمور المادية في الرياضة ولذلك توجهت إلى كرة القدم، لكنها لم تكن هوايتي ووالدي أجبرني عليها”.

واستطرد: “كنت ألعب السلة والسباحة كهواية أولى، 24 ساعة كنت موجودا على الشاطىء، وحتى الآن أحب السلة وأمارسها، أنا متعدد المواهب وهذا فضل من الله”.