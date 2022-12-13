رفضت أكبر الأندية الأوروبية اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإطلاق نسخة جديدة من كأس العالم للأندية في صيف 2025 في ضربة قوية للاتحاد الدولي.

ويسعى الفيفا للحصول على الموافقة على تنظيم مسابقة تضم 32 فريقًا في الولايات المتحدة خلال المفاوضات التي جرت في قطر إلا أن الأندية رفضت الموافقة على المقترحات.

وكان الرئيس جياني إنفانتينو يأمل في إتمام الصفقة في اجتماع لرابطة الأندية الأوروبية، الذي يمثل مصالح 220 ناديا أوروبيا، في الدوحة يوم الجمعة الماضي، لكنه انسحب في اللحظة الأخيرة بعدما لقى مشروعه الرفض من قبل الأندية