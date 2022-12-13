أعلنت شركة داون تاون السعودية – Saudi Downtown، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة بمسمى مدير التنمية وقيادة المناظر الطبيعية والعامة، للعمل بمدينة الرياض.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية أو أي مجال آخر ذي صلة

أكثر من 12 عامًا من الخبرة ذات الصلة في مجال التطوير العقاري ، أو أي مجال ذي صلة بما في ذلك 3 سنوات على الأقل في مناصب تتزايد المسؤوليات الإدارية بشكل تدريجي.

درجة البكالوريوس أو الماجستير في هندسة المناظر الطبيعية أو أي مجال آخر وثيق الصلة.

خبرة: 5-8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في تصميم المناظر الطبيعية والعالم العام ، أو أي مجال وثيق الصلة.

الخبرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي ، يفضل المملكة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 ديسمبر 2022م من خلال الرابط هنا